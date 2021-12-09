Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.4% в сентябре.

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 2.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в октябре вырос на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.7% в сентябре (пересмотрено с +1.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в октябре составил 1.22 в сравнении с 1.31 в октябре 2020 года.