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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 декабря 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:51

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.99 млн

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 декабря, сократилось на 43 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 184 тыс. Показатель достиг минимального уровня за период с 6 сентября 1969 года, когда его значение составило 182 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 218 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 227 тыс., пересмотрено с 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 21.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 218.75 тыс. (минимум с 7 марта 2020 года, когда значение составило 215.25 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 ноября, выросло на 38 тыс. и составило 1.992 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.954 млн с 1.956 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 54.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.028 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.731 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 20 ноября, сократилось на 350.5 тыс. и составило 1.95 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 19.58 млн.

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