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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 декабря

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за ноябрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за октябрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за ноябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, финальный отчет;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за октябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за октябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;

12:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за III квартал;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за III квартал;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, предварительно;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь.

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