Индекс ISM Services США в ноябре вырос, превысив прогноз

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре вырос до 69.1 пункта против 66.7 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом более быстрыми темпами, чем в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 64.9.