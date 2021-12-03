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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2021 г.Индекс ISM Services США в ноябре вырос, превыси...
вчера 18:02

Индекс ISM Services США в ноябре вырос, превысив прогноз

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре вырос до 69.1 пункта против 66.7 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом более быстрыми темпами, чем в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 64.9.

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