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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2021 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 16:42

Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре выросла, средние зарплаты увеличились меньше прогноза

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.8 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.03 долл против 30.95 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.8% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.0%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1079.84 долл в сравнении с 1073.97 долл месяцем ранее.

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