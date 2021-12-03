Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре выросла, средние зарплаты увеличились меньше прогноза

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.8 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.03 долл против 30.95 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.8% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.0%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1079.84 долл в сравнении с 1073.97 долл месяцем ранее.