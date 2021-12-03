Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 210 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре выросло на 210 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 553 тыс.

Данные по числу рабочих мест за октябрь и сентябрь пересмотрены в сторону повышения на 82 тыс. в совокупности.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 235 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 530 тыс.

В пояснениях Минтруда отмечается, что в настоящем отчёте представлены результаты двух ежемесячных опросов домохозяйств о статусе рабочей силы, включая уровень безработицы по демографическим характеристикам.

В отчёте NFP также говорится, что в ноябре существенный рост рабочих мест наблюдался в сфере профессиональных и деловых услуг, транспортной и складской отраслях, строительстве и обрабатывающем секторе. Занятость в розничной торговле сократилась.

В частности, на предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился почти на 50 тыс., в том числе в сегменте курьерского сервиса - на 26.8 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 23 тыс., в том числе в сегменте оказания услуг по проживанию и питанию - на 17.6 тыс. В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 20.4 тыс., в оптовой торговле - расширилось на 8 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 5.7 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников уменьшилось на 2.3 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 90 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 13 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 3.4 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 31 тыс. после увеличения на 43 тыс. в октябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось также на 31 тыс. после расширения на 48 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в ноябре уменьшилось на 1.6 тыс., в том числе занятость в сфере газо- /нефтедобычи сократилась на 1.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест снизилось на 25 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрём 2020 года число госслужащих сократилось на 93 тыс. до 21.9 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в ноябре снизился на 0.4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.2% в сравнении с 4.6% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 4.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 542 тыс. до 6.88 млн человек.

В отчете NFP отмечается, что, несмотря на существенное снижение обоих показателей от максимальных уровней, зафиксированных в период рецессии с конца февраля по апрель 2020 года, они всё ещё находятся выше допандемических уровней (3.5% - уровень безработицы и 5.7 млн - общее число безработных по состоянию на февраль 2020 года).

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в ноябре увеличилось на 1.14 млн до 155.18 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 473 тыс. до 99.98 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 594 тыс. до 162.05 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.8%. В феврале 2020 года показатель был выше на 1.5 п.п.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 687 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в ноябре уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 136 тыс. до 2.19 млн, составив 32.1% от общего числа безработных против 31.6% месяцем ранее и 37.7% в ноябре 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 396 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.32 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 954 тыс. до 129.26 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 42 тыс. до 25.95 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 137 тыс. до 4.29 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.5 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в ноябре 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 12.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре составила 34.8 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.03 долл против 30.95 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.8% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.0%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре увеличилась до 1079.84 долл в сравнении с 1073.97 долл месяцем ранее.