Индекс PMI Services США за ноябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за ноябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 58.0 пунктов с предварительного уровня 57.0.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом немного быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В октябре значение индекса PMI Services составило 58.7.