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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2021 г.Объём производственных заказов в США в октябре ...
вчера 18:06

Объём производственных заказов в США в октябре вырос на 1%

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в октябре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение объёма заказов в промышленности США в октябре на 0.5%.

Объём заказов на товары длительного пользования в октябре, согласно финальному отчёту, сократился на 0.4% по сравнению с сентябрём, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0.5%.

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