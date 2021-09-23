Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 2.85 млн

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 сентября, выросло на 16 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 351 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 322 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 335 тыс., пересмотрено с 332 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 335.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 сентября, увеличилось на 131 тыс. и составило 2.845 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.714 млн с 2.665 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 15.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.804 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 сентября, сократилось на 856.44 тыс. и составило 11.25 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 26.64 млн.