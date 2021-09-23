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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2021 г.Индекс Services PMI США в сентябре снизился
вчера 16:54

Индекс Services PMI США в сентябре снизился

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в сентябре снизился до 54.4 пункта в сравнении с 55.1 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в августе.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 55.1.

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