Индекс Services PMI США в сентябре снизился

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в сентябре снизился до 54.4 пункта в сравнении с 55.1 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, двигаясь выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в августе.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 55.1.