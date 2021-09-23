Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в августе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в июле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.7%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.