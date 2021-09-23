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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 сентября 2021 г.Индекс Manufacturing PMI США в сентябре оказалс...
вчера 16:53

Индекс Manufacturing PMI США в сентябре оказался хуже прогноза

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в сентябре снизился, составив 60.5 пункта против 61.1 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в августе.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 60.7.

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