Индексы PMI Франции в сентябре сократились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в сентябре сократился до 55.2% против 57.5% в августе (пересмотрено с 57.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 56.0% против 56.3% месяцем ранее (пересмотрено с 56.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 56.1%.