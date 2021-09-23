Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что сворачивание QE может начаться в этом году (ПОВТОР)

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 22 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что постепенное сворачивание программы количественного смягчения (QE), вероятно, завершится "примерно в середине следующего года". Он также добавил, что, если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями, ФРС может запустить процесс сворачивания на следующем заседании FOMC, которое состоится 2-3 ноября. Но это не гарантировано. Пауэлл отметил, что для него сигналом к запуску сворачивания QE станет существенное улучшение отчёта по занятости (Non-farm payrolls).

Тем не менее, несмотря на оговорки , глава ФРС впервые с момента запуска программы QE в марте 2020 года дал ясное указание о планируемых сроках сворачивания покупки активов. По мнению аналитиков, заявление Пауэлла означает, что в ходе каждого последующего заседания ФРС может объявлять о сокращении покупки на 20 млрд долларов. Напомним, в данный момент ФРС приобретает активы на сумму 120 млрд долларов в месяц.

Однако большинство экспертов сомневается в том, что сворачивание начнётся в ноябре, предполагая, что о первом сокращении покупки активов будет объявлено в ходе декабрьского заседания FOMC (14-15 декабря). И учитывая, что сроки сворачивания озвучены, внимание рынков теперь будет перенаправлено на ожидаемые даты повышения ключевой ставки и шаги в её увеличении.

Опубликованный в среду точечный график индивидуальных прогнозов членов ФРС указал, что никто из них не ожидает повышения ключевой ставки в 2021 году. При этом 9 из 18 членов ФРС прогнозируют повышение ставки в 2022 году, тогда как в ходе июньского заседания повышение ставки в следующем году ожидалось 7 членами ФРС. Самый "ястребиный" прогноз предусматривает повышение ставки в 2022 году до 0.75%. Кроме того, теперь 17 членов ФРС ожидают повышения ставки в 2023 году против 13 в ходе июньского заседания. Самый "ястребиный" прогноз предусматривает повышение ставки в 2023 году до 1.75%.

В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл также сообщил, что прирост рабочих мест в экономике США был очень мощным, но в августе он замедлился, особенно в сфере организации досуга и гостеприимства. Страхи по поводу распространения вируса влияют на рост занятости, но со временем они должны уменьшиться. Инфляция остаётся завышенной и сохранится на этом уровне некоторое время перед тем, как снизиться. Ограничения в поставках оказались больше и сложнее, чем ожидалось, но со временем проблемы будут решены, а инфляция вернётся к заявленным целям. Индикаторы долгосрочных инфляционных ожиданий по-прежнему соответствуют долгосрочным целям.

Итоги заседания FOMC, в ходе которого было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 0.00-0.25% и программу QE в прежнем объёме, совпали с прогнозами аналитиков. Вместе с тем ужесточение настроя ФРС и заявление Пауэлла о планируемых сроках сворачивания QE оказали лишь кратковременное влияние на рынки.

Пара EUR/USD к 23:00 мск опустилась к отметке 1.1695 после краткосрочного роста к 1.7550. Фондовые индексы США DJIA и S&P 500 к закрытию регулярных торгов 22 сентября подорожали на 1.0 и 0.95% соответственно.