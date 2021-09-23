Индексы PMI Германии в сентябре сократились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в сентябре сократился до 58.5% против 62.6% в августе (пересмотрено с 62.7%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 61.3%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 56.0% против 60.8% месяцем ранее (пересмотрено с 61.5). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 60.3%.