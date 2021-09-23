Индексы PMI еврозоны в сентябре сократились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в сентябре сократился до 58.7% против 61.4% в августе (пересмотрено с 61.5%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 60.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в сентябре сократился до 56.3% против 59.0% месяцем ранее (пересмотрено с 59.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 58.4%.