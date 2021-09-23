Индексы PMI в Великобритании в сентябре сократились

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в сентябре сократился до 56.3 против 60.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 59.0.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в сентябре сократился до 54.6 против 55.0 месяцем ранее (пересмотрено с 55.5).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 55.0.