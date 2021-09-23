Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ПОВТОР)

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 22 сентября 2021 года.

Федеральная резервная система готова использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению своих целей по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности.

Вслед за успехами в вакцинации и значительной поддержки со стороны [монетарной и бюджетной] политики индикаторы экономической активности и занятости продолжили укрепляться. Секторы, в наибольшей степени пострадавшие от пандемии, продемонстрировали улучшения в последние месяцы, но увеличение числа случаев COVID-19 замедлило их восстановление. Инфляция повысилась, преимущественно отражая временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры монетарной политики, принятые с целью поддержки экономики и кредитных потоков, направляемых американским домохозяйствам и бизнесу.

Траектория экономики в продолжает зависеть от поведения вируса. Прогресс в вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив сохраняются.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Учитывая, что инфляция находится устойчиво ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция немного превышала 2%, но чтобы со временем она составила в среднем 2%, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались закрепленными на уровне 2%. Комитет намерен сохранять аккомодационный настрой монетарной политики до момента достижения этих результатов. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0.00 до 0.25% и ожидает, что поддерживать этот целевой диапазон будет уместным до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих целям Комитета по максимальной занятости, инфляция повысится до 2% и в соответствии с намеченным курсом умеренно превысит 2% в течение некоторого времени. В прошлом декабре Комитет сообщил о намерении продолжить увеличивать свои вложения в казначейские облигации на сумму по меньшей мере 80 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами агентские облигации на сумму по меньшей мере 40 млрд долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности. С тех пор экономика продвинулась к этим целям. Если прогресс будет в целом соответствовать ожиданиям, Комитет полагает, что вскоре может потребоваться замедление темпов покупки активов. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и способствовать созданию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая кредитные потоки, направляемые домохозяйствам и бизнесу.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии общественного здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Томас Баркин; Рафаэль Бостик; Мишель Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Мэри Дэйли; Чарльз Эванс; Рэндал Куорлз; и Кристофер Уоллер.