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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2021 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
сегодня 17:06

Компонента занятости индекса ISM Services США в августе осталась в области расширения

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе снизилась до 53.7 против 53.8 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор продолжил двигаться в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на зафиксированное в августе расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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