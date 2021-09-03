Индекс PMI Services США за август пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за август, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 55.1 пункта с предварительного уровня 55.2.
Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, однако немного медленнее, чем в начале месяца.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.
В июле значение индекса PMI Services составило 59.9.