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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2021 г.Индекс PMI Services США за август пересмотрен в...
сегодня 16:51

Индекс PMI Services США за август пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за август, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 55.1 пункта с предварительного уровня 55.2.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, однако немного медленнее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июле значение индекса PMI Services составило 59.9.

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