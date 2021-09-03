Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло на 235 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе выросло на 235 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 750 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июль пересмотрены в сторону повышения до 1053 тыс. с 943 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 243 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 665 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в августе наблюдался заметный прирост рабочих мест в сфере профессиональных и деловых услуг, транспортной и складской отраслях, частном образовании, обрабатывающем секторе.

В частности, на предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 53.2 тыс., в том числе в курьерских компаниях - на 20 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце в целом не изменилась: сокращение числа рабочих мест в барах и ресторанах на 41.5 тыс. и сфере размещения почти на 35 тыс. было компенсировано увеличением занятости в развлекательной отрасли и сфере искусства - на 35.5 тыс., а также в сфере азартных игр и организации досуга - на 30 тыс. В розничной торговле число рабочих мест уменьшилось на 28.5 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест сократилось на 4.6 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 40.2 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 74 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 16 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 17 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 12.4 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест сократилось на 3 тыс. после увеличения на 6 тыс. в июле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 37 тыс. после расширения на 52 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в августе увеличилось на 6 тыс., в том числе занятость в сфере газо- /нефтедобычи расширилась на 0.8 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест уменьшилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с августом 2020 года число госслужащих выросло на 1.02 млн до 22.05 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5.2% в сравнении с 5.4% в июле. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 5.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 318 тыс. до 8.38 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 509 тыс. до 153.15 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 49 тыс. до 100.07 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 190 тыс. до 161.54 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 231 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в августе уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 246 тыс. до 3.18 млн, составив 37.4% от общего числа безработных против 39.3% месяцем ранее и 11.9% в августе 2020 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 492 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.47 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 30 тыс. до 127.44 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 423 тыс. до 25.78 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 14 тыс. до 4.47 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в августе 2020 года альтернативный уровень безработицы составлял 14.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила 34.7 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.73 долл против 30.56 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.6%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.3% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в августе увеличилась до 1066.33 долл в сравнении с 1060.43 долл месяцем ранее.