Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в августе составила 34.7 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июльским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 30.73 долл против 30.56 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.6%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.3% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в августе увеличилась до 1066.33 долл в сравнении с 1060.43 долл месяцем ранее.