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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2021 г.Индекс Manufacturing PMI США в июле вырос
сегодня 16:50

Индекс Manufacturing PMI США в июле вырос

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в июле вырос, составив 63.1 пункта против 62.1 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США более быстрыми темпами, чем в июне.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 62.0.

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