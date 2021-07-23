Банк России повысил ключевую ставку до 6.50% и обновил среднесрочный экономический прогноз

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 23 июля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) до 6.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным агентства Reuters, примерно половина опрошенных аналитиков ожидала повышения ставки на 100 б.п., остальные эксперты прогнозировали повышение ставки на 50-75 б.п.

Вместе с тем регулятор дал понять, что дальнейшее повышение ставки не гарантировано. В заявлении говорится, Банк России «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Для сравнения, в заявлении по итогам июньского заседания говорилось о формировании «необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Кроме того, Банк России пересмотрел прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки. Диапазон на 2021 год изменен до 5.5-5.8% годовых (ранее: 4.8-5.4%), на 2022 год - до 6.0-7.0% (ранее: 5.3-6.3%), на 2023 год оставлен без изменений – на уровне 5.0-6.0%. Однако с учетом того, что с 1 января по 25 июля текущего года средняя ключевая ставка была равна 4.7%, то с 28 июля до конца 2021 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 6.5-7.1%.

Ранее регулятор предупредил, что диапазоны средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы ее изменения в течение соответствующего года. Значения ключевой ставки в течение года могут изменяться в более широких границах, то есть, могут выходить за пределы указанных прогнозных диапазонов. Вместе с тем Банк России ожидает, что средние значения ключевой ставки за год с высокой долей вероятности будут находиться в указанных прогнозных диапазонах.

В сопроводительном заявлении ЦБ отметил, что во II квартале российская экономика достигла допандемического уровня, в то время как баланс рисков инфляции «значимо» сместился в сторону проинфляционных, и это «может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели». ЦБ объяснил, что решение о повышении ставки на 100 б.п. «направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%».

По оценке Банка России, в июне годовая инфляция ускорилась до 6.5% (сохранившись на этом уровне по состоянию на 19 июля) в сравнении с 6.0% в мае, несмотря на замедление месячного прироста потребительских цен с учетом сезонности. Главным драйвером роста инфляции, по мнению ЦБ, по-прежнему является увеличение внутреннего спроса, которое опережает возможности расширения производства. В таких условиях «предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки». При этом продолжается рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые находятся вблизи многолетних максимумов.

Дополнительным источником инфляционного давления регулятор назвал снижение склонности домашних хозяйств к сбережению под влиянием сочетания низких процентных ставок и роста цен. Кроме того, факторами роста инфляции являются разрывы в производственных и логистических цепочках, а также расширение спроса на рабочую силу во многих отраслях с сохраняющимся дефицитом рабочих рук в некоторых секторах из-за ограничений на приток иностранной рабочей силы.

Среди дезинфляционных рисков, которые оцениваются как умеренные, ЦБ отметил возможное восстановление потребления зарубежных услуг и притока иностранной рабочей силы по мере открытия границ и снятия ограничительных мер.

Ценовая конъюнктура мировых товарных рынков по-прежнему вносит вклад в проинфляционные риски, однако их масштаб несколько уменьшился, поскольку летом цены ряда товаров начали снижаться. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от осеннего урожая как внутри страны, так и за рубежом. Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий.

Банк России пересмотрел прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% в сравнении с апрельским прогнозом 4,7-5,2%. Регулятор ожидает, что годовая инфляция понизится до 4,0–4,5% в 2022 году (апрельский прогноз на 2022 год: 4,0%) и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Кроме того, регулятор повысил прогноз по темпам роста ВВП на 2021 год до 4,0-4,5% (апрельский прогноз: 3,0-4,0%), но понизил прогноз на 2022 год, ожидая расширения экономики на 2,0-3,0% (апрельский прогноз: 2,5-3,5%). Улучшение прогноза по динамике ВВП на текущий год связано со «складывающейся ситуацией в российской и мировой экономике, а также июльским решением ОПЕК+ о расширении добычи нефти».

По сообщению ЦБ, на внутреннем рынке РФ наблюдается «устойчивый рост потребительского и инвестиционного спроса», потребительская активность превысила допандемические уровни, сфера услуг активно восстанавливается, несмотря на частичное ужесточение ограничительных мер. ЦБ полагает, что в дальнейшем поддержку потребительскому спросу будут оказывать рост доходов населения и кредитование.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия в текущий момент остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции, кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, и наметилась тенденция к росту стоимости кредитов и ставок по депозитам, которые повышаются медленнее. ЦБ полагает, что произошедшее увеличение ключевой ставки ЦБ приведет к ускорению «подстройки процентных ставок по банковским продуктам».

Банк России предупредил, что в условиях более быстрого восстановления мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках. Вместе с тем низкие темпы вакцинации и распространение новых штаммов вируса, а также связанное с этим ужесточение ограничительных мер могут замедлить дальнейший рост экономической активности.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел остальные параметры среднесрочного базового сценария на 2021-2023 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2021 год пересмотрен до 65 долл за баррель (с 60 долл в предыдущем прогнозе), на 2022 год - до 60 долл за баррель (с 55 долл в предыдущем прогнозе), на 2023 год - до 55 долл за баррель (с 50 долл в предыдущем прогнозе).

Регулятор пересмотрел в лучшую сторону прогноз по динамике экспорта в 2021 году: ожидается его прирост на 2.6-4.6%, тогда как ранее предполагалось повышение на 0.2-2.2%. Прогноз по росту импорта повышен до 14.1-16.1% против предыдущего прогноза об увеличении на 13.8-15.8%. Прогноз профицита платежного баланса в 2021 году пересмотрен в сторону повышения до 88 млрд с 56 млрд долл, а прогноз торгового профицита - до 151 млрд с 131 млрд долл.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год также пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2021 году вырастут на 10.1-11.1%, тогда как ранее предполагалось их повышение на 9.2-10.2%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в 2021 году расширятся на 2.6-4.6%, тогда как ранее ожидалось их повышение на 2.0-4.0%.

Банк России улучшил прогноз по росту кредитования населения в 2021 году - до 18-22%, тогда как ранее ожидался прирост на 15-19%. Прогноз по приросту розничного кредитования на 2022 и 2023 г.г. оставлен без изменения на уровне 12-16% и 10-14% соответственно. Как ожидается, рост ипотеки в 2021 году составит 20-24% (предыдущий прогноз: 16-20%), а в 2022 и 2023 г.г. замедлится до 14-18%.

Прогноз по росту кредитования организаций на 2021 и 2022 г.г. улучшен до 9-13% (с 8-12%) и до 8-12% (с 7-11%) соответственно, а на 2023 год оставлен без изменений на уровне 6-10%.

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2021 году составит 11-15%, в 2022 году - 9-13% (предыдущий прогноз: 8-12%), в 2023 году - 7-11%.

Прогноз по оттоку частного капитала повышен на 2021 год до 50 млрд с 35 млрд долларов, на 2022 год – до 35 млрд с 25 млрд долларов, на 2023 год – до 25 млрд с 20 млрд долларов.

ЦБ также пересмотрел прогноз по приросту валютных резервов - до 38 млрд долларов в 2021 году (с 27 млрд), 46 млрд долларов в 2022 году (с 26 млрд) и 29 млрд долларов в 2023 году (с 18 млрд).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза Банка России — 13:30 по московскому времени.