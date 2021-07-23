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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2021 г.Квартальная прибыль и выручка Schlumberger увел...
сегодня 17:00

Квартальная прибыль и выручка Schlumberger увеличились

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам деятельности во II квартале 2021 г. составила 431 млн долл или 0.3 долл на акцию в сравнении с убытком в размере 3.43 млрд долл или 2.47 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.3 долл на акцию.

Выручка компании за отчётный период выросла на 5% до 5.63 млрд долл в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики, принявшие участие в опросе агентства FactSet, прогнозировали, в среднем, прибыль на уровне 0.26 долл на акцию при выручке 5.51 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.9%.

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