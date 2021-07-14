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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г.Wells Fargo сообщил о росте прибыли и выручки п...
вчера 15:44

Wells Fargo сообщил о росте прибыли и выручки по результатам за II квартал

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам за II квартал 2021 года до 6.04 млрд долл или 1.38 долл на акцию по сравнению с убытками в размере 3.846 млрд долл или 1.01 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы банка увеличились до 20.270 млрд долл по сравнению с 18.286 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 0.98 долл на акцию и доходы на уровне 17.757 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подорожали на 0.4%.

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