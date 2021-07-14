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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г.Квартальная прибыль и выручка инвестиционной ко...
вчера 15:19

Квартальная прибыль и выручка инвестиционной компании BlackRock выросли

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о росте прибыли во II квартале текущего года до 1.38 млрд долл или до 8.92 долл на акцию по сравнению с 1.21 млрд долл или 7.85 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась до 10.03 долл на акцию с 7.85 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании выросла на 32% до 4.82 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 9.44 долл на акцию и доходы в размере 4.63 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock подешевели на 2%.

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