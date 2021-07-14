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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г.Квартальная прибыль Bank of America выросла, а ...
вчера 15:24

Квартальная прибыль Bank of America выросла, а выручка сократилась

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о росте прибыли во II квартале 2021 года до 8.96 млрд долл или 1.03 долл на акцию по сравнению с 3.28 млрд долл или 0.37 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на 4% до 21.5 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.77 долл на акцию и доход в размере 21.8 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 2.2%.

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