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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г. Индекс цен производителей (PPI) США в июне в...
вчера 15:39

Индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 1%

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.6%.

По сравнению с июнем 2020 года индекс PPI вырос на 7.3% против прогноза о повышении на 6.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.5%.

По сравнению с июнем 2020 года индекс PPI core вырос на 5.6%, ускорив темпы повышения с 4.8% в мае.

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