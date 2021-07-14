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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2021 г.Квартальная прибыль Citigroup выросла, а выручк...
вчера 15:54

Квартальная прибыль Citigroup выросла, а выручка сократилась, но оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о росте прибыли по итогам за II квартал 2021 года до 6.2 млрд долл или 2.85 долл на акцию по сравнению с 1.1 млрд долл или 0.38 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании упали на 12% до 17.47 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 17.22 млрд долл и прибыль 1.97 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 0.3%.

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