Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sachs выросли

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 5.35 млрд долл или 15.02 долл на акцию по сравнению с 197 млн долл или 0.53 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка выросла на 15.7% и составила 15.39 млрд долл по сравнению со значением за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 10.25 долл на акцию и выручку в размере 12.31 млрд долл.

Кроме того, банк повысил квартальные дивиденды на 60% до 2.0 долл на акцию по сравнению с 1.25 долл на акцию ранее.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 0.3%.