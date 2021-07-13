Курс доллара 74.6336   Курс евро 88.6050  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2021 г.Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sac...
сегодня 16:47

Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sachs выросли

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 5.35 млрд долл или 15.02 долл на акцию по сравнению с 197 млн долл или 0.53 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка выросла на 15.7% и составила 15.39 млрд долл по сравнению со значением за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 10.25 долл на акцию и выручку в размере 12.31 млрд долл.

Кроме того, банк повысил квартальные дивиденды на 60% до 2.0 долл на акцию по сравнению с 1.25 долл на акцию ранее.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 0.3%.

Другие новости

сегодня
19:15
Рубль к концу года может вырасти к доллару до 70,5 руб – эксперт
сегодня
18:43
Белоруссия является стратегическим партнером Рязанской области - Любимов
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 июля
сегодня
17:36
Антиковидные ограничения в Крыму не отразятся на спросе туристов - туроператоры
сегодня
16:47
Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sachs выросли
сегодня
16:41
Банк J.P. Morgan Chase сообщил о росте чистой прибыли и сокращении выручки
сегодня
16:33
Рейтинг регионов по вовлеченности в нацпроект по туризму будет создан в РФ - Чернышенко
сегодня
16:02
Годовая инфляция в США в июне ускорилась до 5,4% - максимума с августа 2008 г
сегодня
15:44
Индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0.9%, почасовая зарплата снизилась на 0.5%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.