Банк J.P. Morgan Chase сообщил о росте чистой прибыли и сокращении выручки

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США J.P. Morgan Chase в пятницу сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала 2021 года до 11.95 млрд долл или до 3.78 долл на акцию в сравнении с 4.69 млрд долл или 1.38 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 3.07 долларов.

Доходы банка сократились на 7.2% до 31.4 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 3.2 долл на акцию и доходы в размере 29.97 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете акции JPMorgan подешевели на 1.1%.