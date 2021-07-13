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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2021 г.Банк J.P. Morgan Chase сообщил о росте чистой п...
сегодня 16:41

Банк J.P. Morgan Chase сообщил о росте чистой прибыли и сокращении выручки

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США J.P. Morgan Chase в пятницу сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала 2021 года до 11.95 млрд долл или до 3.78 долл на акцию в сравнении с 4.69 млрд долл или 1.38 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 3.07 долларов.

Доходы банка сократились на 7.2% до 31.4 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 3.2 долл на акцию и доходы в размере 29.97 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете акции JPMorgan подешевели на 1.1%.

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