Индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0.9%, почасовая зарплата снизилась на 0.5%

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июне вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.6% в мае.

По сравнению с июнем 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 5.4% в сравнении с +5.0% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.9%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.7% в мае.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 4.5% в сравнении с +3.8% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне снизилась на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в мае (пересмотрено с (-0.2%). В годовом исчислении реальная почасовая зарплата снизилась на 1.7%.