Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 июля

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за июль;
05:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июнь;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июнь;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июнь;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;
12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за май;
15:30 мск: Индекс цен производителей США за июнь;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июнь;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.