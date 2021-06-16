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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.4 млн барр.

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 11 июня, сократился на 7.4 млн барр. и составил 466.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.0 млн барр. и составили 243.0 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина на прежнем уровне 241.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.0 млн барр. и составили 136.2 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.9 млн барр. и составили 625.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 2.1 млн барр. и составили 43.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.5 млн барр., запасы бензина выросли на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились почти на 2.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.5 млн барр.

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