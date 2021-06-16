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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2021 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на значительное снижение запасов

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 11 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.2 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов увеличились на 0.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.5 млн барр., запасы бензина выросли на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились почти на 2.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.5 млн барр.

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