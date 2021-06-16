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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 июня

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за I квартал;

04:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за май;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за май;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;

09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за май;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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