Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 июня

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за I квартал;
04:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за май;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за май;
04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии;
09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;
15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за май;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.