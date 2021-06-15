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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2021 г.Объём промышленного производства в США в мае вы...
сегодня 16:25

Объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.8%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.6%.

По сравнению с маем 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 16.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 75.2% против 74.6% в апреле (пересмотрено с 74.9%). Годом ранее - в мае 2020 года показатель составлял 64.7%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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