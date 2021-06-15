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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2021 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:12

Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле сократился на 0.2%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после увеличения на 0.2% в марте (пересмотрено с +0.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.6% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 5.8% в марте (пересмотрено с +5.7%).

Соотношение запасов к продажам в апреле составило 1.25 в сравнении с 1.26 в марте.

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