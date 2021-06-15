Курс доллара 71.6797   Курс евро 87.3274  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2021 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
сегодня 17:13

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне снизился

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июне составил 81 пункт в сравнении с 83 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 83.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 июня
сегодня
17:48
Средняя сумма денежного перевода из России за рубеж за год выросла более чем вдвое
сегодня
17:20
Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода "Северный поток 2"
сегодня
17:13
Индекс деловой активности на рынке жилья США в июне снизился
сегодня
17:12
Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле сократился на 0.2%
сегодня
16:56
"Деловая Россия" подготовила предложения для стимулирования вакцинации
сегодня
16:31
Мишустин поддержал проведение казначейского аудита для Северной Осетии
сегодня
16:25
Объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.8%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.