Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в мае вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.5%.

По сравнению с маем 2020 года индекс PPI вырос на 6.6% против прогноза о повышении на 6.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в мае вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.5%.

По сравнению с маем 2020 года индекс PPI core вырос на 4.8%, ускорив темпы повышения с 4.1% в апреле.