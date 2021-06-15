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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2021 г.Объём розничных продаж в США в мае сократился н...
сегодня 15:35

Объём розничных продаж в США в мае сократился на 1.3%

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.6%.

В апреле объём розничных продаж увеличился на 0.9% (пересмотрено с 0.0%).

По сравнению с маем 2020 года показатель вырос на 28.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в мае сократился на 0.7% после нулевого изменения месяцем ранее (пересмотрено с (-0.8%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.4%.

По сравнению с маем 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 26.4%.

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