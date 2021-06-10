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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2021 г.ЕЦБ повысил прогноз по инфляции и темпам роста ...
сегодня 16:04

ЕЦБ повысил прогноз по инфляции и темпам роста ВВП еврозоны

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе проходящей в данный момент пресс-конференции глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что ЕЦБ «ощутимо» повысил прогноз роста ВВП еврозоны – до 4.6 с 4.0% на 2021 год и до 4.7 с 4.1% на 2020 год.

Кроме того, прогноз по годовой инфляции на 2021 год повышен до 1.9 с 1.5%.

По итогам состоявшегося сегодня заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%. Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

Объем программы QE сохранен на прежнем уровне: выкуп активов на общую сумму 1850 млрд евро по программе REPP и на 20 млрд евро в месяц по программе APP.

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