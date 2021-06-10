Индекс потребительских цен в США в мае вырос на 0.6%, почасовая зарплата снизилась на 0.2%

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в мае вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.8% в апреле.

По сравнению с маем 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 5.0% в сравнении с +4.2% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в мае вырос на 0.7%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 3.8% в сравнении с +3.0% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в мае снизилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в апреле (пересмотрено с 0.0%). В годовом исчислении реальная почасовая зарплата снизилась на 2.8%.