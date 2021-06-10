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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:43

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 3.5 млн

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 июня, уменьшилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 376 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составляло 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 370 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 385 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 25.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 402.5 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 мая, сократилось на 258 тыс. и составило 3.499 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 3.094 млн).

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 35.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.651 млн (минимум с 28 марта 2020 года, когда значение составило 3.612 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 мая, сократилось на 95.1 тыс. и составило 15.35 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 30.02 млн человек.

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