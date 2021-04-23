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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2021 г.Квартальная прибыль и выручка Schlumberger сокр...
вчера 15:54

Квартальная прибыль и выручка Schlumberger сократились, но оказались лучше прогнозов аналитиков

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Прибыль американской нефтесервисной компании Schlumberger по итогам деятельности в I квартале 2021 г. сократилась до 299 млн долл или 0.21 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 374 млн долл или 0.27 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании за отчётный период сократилась до 5.223 млрд долл в сравнении с 5.532 млрд долл годом ранее.

Аналитики, принявшие участие в опросе агентства FactSet, прогнозировали, в среднем, прибыль на уровне 0.19 долл на акцию при выручке 5.089 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2%.

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