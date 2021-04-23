Банк России повысил ключевую ставку до 5%, представил ее прогнозные диапазоны и обновил сценарий развития экономики

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) до 5.00% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным агентства Reuters, большинство аналитиков ожидало повышения ставки на 25-50 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ говорится, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных на фоне сохранения на повышенном уровне инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивого восстановления спроса, опережающего в ряде секторов возможности наращивания выпуска. При этом в условиях действия ограничений на зарубежные поездки не израсходованные на эти цели средства домохозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны, что является дополнительным проинфляционным фактором.

По оценке ЦБ, годовая инфляция на 19 апреля составила 5.5% в сравнении с мартовским значением 5.8%. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 4.7–5.2% в сравнении с февральским прогнозом 3.7-4.2% и пересмотрел прогноз по среднегодовой инфляции на текущий год до 5.4-5.8% с февральского уровня 4.4-4.8%. ЦБ ожидает, что устойчивое замедление годовой инфляции произойдет во втором полугодии 2021 года, а ее возвращение к целевому уровню 4.0% состоится к середине 2022 года.

Кроме того, Банк России впервые опубликовал прогнозные диапазоны среднего уровня ключевой ставки. Диапазон на 2021 год определен в пределах 4.8-5.4% годовых, в 2022 году - 5.3-6.3%, в 2023 году - 5.0-6.0%. Однако с учетом того, что с начала января по 25 апреля текущего года средняя ключевая ставка была равна 4.3%, то с 26 апреля до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5.0-5.8%.

Регулятор предупредил, что диапазоны средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы ее изменения в течение соответствующего года. Значения ключевой ставки в течение года могут изменяться в более широких границах, то есть, могут выходить за пределы указанных прогнозных диапазонов. Вместе с тем Банк России ожидает, что средние значения ключевой ставки за год с высокой долей вероятности будут находиться в указанных прогнозных диапазонах.

Регулятор отметил, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике (напомним, ранее обозначенный ЦБ уровень нейтральной ставки составляет 5.0-6.0%). ЦБ сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Таким образом, с учетом изменения формулировки по сравнению с мартовским заявлением, когда регулятор допустил "возможность дальнейшего повышения ключевой ставки", увеличение ставки на следующем заседании, намеченном на 11 июня, не предопределено.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия в текущий момент остаются мягкими, кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Банк России ожидает роста кредитно-депозитных ставок в будущем в связи с повышением ключевой ставки и произошедшим с начала года увеличением доходностей ОФЗ.

Банк России сообщил о более устойчивом характере экономического восстановления, снижении безработицы и постепенном возвращении оборота розничной торговли и спроса на продукцию предприятий к допандемическим уровням. Кроме того, поддержку восстановлению экономики оказывает растущий внешний спрос. Банк России оставил прогноз динамики ВВП на 2021-2023 годы без пересмотра, ожидая расширения экономики в 2021 году на 3,0–4,0% (с возвращением к докризисному уровню во втором полугодии), в 2022 году на 2,5-3,5%, в 2023 году на 2,0-3,0%.

С учетом произошедших изменений в экономике и на внешних рынках Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз на 2021-2023 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2021 год пересмотрен до 60 долл за баррель (с 50 долл в предыдущем прогнозе), на 2022 год - до 55 долл за баррель (с 50 долл в предыдущем прогнозе). Прогноз на 2023 год оставлен без изменений на уровне 50 долл за баррель.

Вместе с тем регулятор пересмотрел в худшую сторону прогноз по динамике экспорта в 2021 году: ожидается его прирост на 0.2-2.2%, тогда как ранее предполагалось повышение на 1.1-3.1%. Прогноз по росту импорта существенно повышен - до 13.8-15.8% против предыдущего прогноза об увеличении на 8.9-10.9%. Тем не менее, прогноз профицита платежного баланса в 2021 году пересмотрен в сторону повышения до 56 млрд с 39 млрд долл, а прогноз торгового профицита - до 131 млрд со 119 млрд долл.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2021 году вырастут на 9.2-10.2%, тогда как ранее предполагалось их повышение на 5.0-6.0%. Вместе с тем инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в 2021 году расширятся лишь на 2.0-4.0%, тогда как ранее ожидалось их повышение на 3.2-5.2%.

Банк России немного улучшил прогноз по росту кредитования населения в 2021 году - до 15-19%, тогда как ранее ожидался прирост на 14-18%. Прогноз по приросту розничного кредитования на 2022 год пересмотрен до 12-16% (с 10-14%), а прогноз на 2023 год оставлен без изменений на уровне 10-14%. При этом прогноз по динамике ипотечного кредитования на 2021-2023 годы не изменился. Как ожидается, в 2021 году рост ипотеки составит 16-20%, а в 2022 и 2023 г.г. замедлится до 14-18%.

Прогноз по росту кредитования организаций в 2021-2022 годах улучшен до 8-12% (с 7-11%) и 7-11% (с 6-10%) соответственно, а на 2023 год оставлен без изменений на уровне 6-10%.

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2021 году составит 11-15% (предыдущий прогноз: рост на 10-14%), в 2022 году - 8-12% (предыдущий прогноз: рост на 7-11%), в 2023 году - 7-11% (без изменений).

Прогноз по оттоку капитала на 2021 год сохранен на прежнем уровне 35 млрд долл, а на 2022-2023 г.г. пересмотрен в сторону увеличения на 5 млрд долларов в год - до 25 млрд и 20 млрд долл соответственно.

ЦБ также пересмотрел прогноз по приросту валютных резервов - до 27 млрд долл в 2021 году (с 13 млрд), 26 млрд долл в 2022 году (с 17 млрд) и 18 млрд долл в 2023 году (с 19 млрд).