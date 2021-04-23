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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2021 г.Квартальная прибыль American Express выросла, н...
вчера 15:48

Квартальная прибыль American Express выросла, но выручка оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор кредитных карт American Express сообщил о снижении чистой прибыли по итогам I квартала 2021 года выросла до 2.2 млрд долл или 2.74 долл на акцию против 367 млн долл или 0.41 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка сократилась до 9.06 млрд долл по сравнению с 10.31 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль American Express на уровне 1.61 долл на акцию и доходы в размере 9.21 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции American Express падали.

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