ИФК «Солид»: Корпоративные события выступят драйвером рынка

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за баррель, слабо отреагировав на данные о росте запасов и производства нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2060 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит попытки нивелировать потери, понесенные им с конца прошлой недели.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду значительно выросли. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 1.64% при оборотах торгов почти на четверть выше среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение этого индикатора оказало повышение котировок акций нефтегазовых гигантов BP (+2.4 %), Royal Dutch Shell (+2.5%), горнодобывающих предприятий Rio Tinto (+3.3%), BHP Billiton (+4.3%), Glencore (+4.9%) и банков HSBC (+2.5%), Barclays (+2.8%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение в цене акций компаний, предоставляющих коммунальные услуги, соответствующий, индекс сектора (-0.6%) которых понес незначительные потери. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду прибавил 2.1% при оборотах торгов на 30% выше среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков Societe Generale (+4.9%), BNP Paribas (+4.5%), Credit Agricole (+3.6%) и производителя стали ArcelorMittal (+5.2%). Немецкий индикатор DAX (+1.97%) также продемонстрировал подъем в контексте повышения котировок акций Siemens (+2.6%), BASF (+2.2%) и Deutsche Bank (+5.1%).

Фондовый рынок США в среду продолжил ставить исторические рекорды. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 1.46%, впервые в истории поднявшись выше уровня в 21000 пунктов, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции банка Goldman Sachs (+1.9%) и авиакосмической корпорации Boeing (+2.1%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 1.35% на фоне роста котировок акций Mylan (+7.2%), Micron (+4.7%), Activision (+4.5%), Autodesk (+3.1%) и Netapp (+2.8%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+1.37%) тоже показал позитивную динамику, впервые поднявшись выше отметки в 2400 пунктов при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+2.9%).

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс ММВБ поднялся на 1.18% в основном благодаря повышению в цене акций Сбербанка (+2.6%), ЛУКОЙЛа (+1.1%) и Роснефти (+3.2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.9%) прибавил менее значительно из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовой отчетности Сбербанка и Аэрофлота, а также Московской биржи, которая, кроме того, озвучит свои рекомендации по дивидендным выплатам.

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