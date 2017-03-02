ГК Forex Club: Рубль не может найти поддержку

Фондовый рынок

Выступление Трампа перед Конгрессов явно порадовало фондовые рынки. Американские индексы продолжают обновлять максимумы.

Покупки на текущих уровнях осуществлять не стоит. Но любой откат может быть интересен для открытия длинных позиций. Dow Jones (YM) стоит покупать в районе 20830 с целью 21000.

Поводом для коррекции могут стать высказывания представителей ФРС США с намеками на скорое повышение ставки. Но рынок уже смирился даже с возможностью ужесточения в марте. Поэтому периоды снижения будут короткими.

А вот достаточно стабильная статистика из США, которая свидетельствует об относительном здоровье экономики и заявления Трампа будут индексы поддерживать. В частности, президент страны заявил, что попросит Конгресс одобрить $1 трлн инвестиций в инфраструктуру. На пользу американским компаниям пойдут и обещания увеличить расходы на вооруженные силы.

Сырьевой рынок

Нефть Brent (BRN) снова движется к верхней границе диапазона 53,70 – 57,25. Возможно, что этот уровень все же будет пройден. Сегодня агентство Reuters опубликовало предварительные расчеты по сокращению добычи странами ОПЕК. Они показали, что картель выполняет соглашение на 94%.

Однако впереди данные от Минэнерго США по коммерческим запасам и добыче. Если показатели снова вырастут, это станет сигналом к новой волне распродаж. Но это станет хорошей возможностью для краткосрочных покупок. Активное сокращение добычи Саудовской Аравией свидетельствует о том, что страна готова действовать решительно, чтобы цены на нефть продолжили рост и это будет поддерживать актив.

После пробоя выше 57,25 первичной целью Brent станет отметка 58,40.

Валютный рынок

Рубль в среду предпринимал попытки укрепиться. Однако к завершению дня котировки пары USD/RUB начали движение вверх. Пара довольно близко подобралась к сопротивлению 58,50 – 58,60.

Технически, тот факт, что USD/RUB не смогла пройти сопротивление 58,60 сигнализирует о возможности очередного снижения. Однако и цены на нефть могут начать падение в пределах диапазона. Данные по коммерческим запасам отразили очередную неделю роста. А ожиданий продления соглашения о сокращении добычи в формате ОПЕК+ недостаточно для дальнейшего движения вверх. И это будет давить на рубль.

Дополнительным фактором в поддержку пары выступит и позитивный настрой доллара. В последние дни рынок получил достаточно сигналов со стороны представителей ФРС США о том, что повышение ставки не исключено уже в марте.

Таким образом, пара USD/RUB после прорыва выше уровня 58,60 продолжит движение к отметке 59,00.

Ирина Рогова, аналитик

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